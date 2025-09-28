Pisa-Fiorentina è Paolo Brosio ‘contro’ Carlo Conti | Che sia un gran derby

Pisa, 28 settembre 2025 – Amici del cuore, protagonisti anche insieme di tanti programmi tv di successo ma per un pomeriggio divisi da una rivalità calcistica. Paolo Brosio per sei anni capo ufficio stampa nerazzurro oggi tifa per la città che lo ha adottato, Carlo Conti il re dei conduttori televisivi è noto per la sua fede viola e si augura un derby che sorrida alla sua Fiorentina. Entrambi concordano su un fatto: che sia una bella partita, con una rivalità sana e che non sfoci in niente altro che una bella e rispettosa battaglia sul campo. “Non è mai stata una gara come tutte le altre la partita con i viola – spiega Brosio che proprio ieri ha festeggiato il suo compleanno a Forte dei Marmi – e sapevo bene quanto ci tengano tutti i tifosi e quanto ci teneva anche Romeo Anconetani che è stato il mio presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

