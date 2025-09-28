Pisa-Fiorentina è Paolo Brosio ‘contro’ Carlo Conti | Che sia un gran derby
Pisa, 28 settembre 2025 – Amici del cuore, protagonisti anche insieme di tanti programmi tv di successo ma per un pomeriggio divisi da una rivalità calcistica. Paolo Brosio per sei anni capo ufficio stampa nerazzurro oggi tifa per la città che lo ha adottato, Carlo Conti il re dei conduttori televisivi è noto per la sua fede viola e si augura un derby che sorrida alla sua Fiorentina. Entrambi concordano su un fatto: che sia una bella partita, con una rivalità sana e che non sfoci in niente altro che una bella e rispettosa battaglia sul campo. “Non è mai stata una gara come tutte le altre la partita con i viola – spiega Brosio che proprio ieri ha festeggiato il suo compleanno a Forte dei Marmi – e sapevo bene quanto ci tengano tutti i tifosi e quanto ci teneva anche Romeo Anconetani che è stato il mio presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina
La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali
Le partite di oggi: in campo Fiorentina, Pisa e Sassuolo, poi qualificazioni europee
Pisa, rinforzo in attacco: arriva Nzola dalla Fiorentina
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Pisa-#Fiorentina - X Vai su X
Verso il derby Pisa-Fiorentina: le modifiche al trasporto pubblico In vigore domenica 28 settembre dalle 11 alle 21 - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, Pioli carica la squadra in vista del derby con il Pisa: le parole del tecnico - Fiorentina, il tecnico Pioli carica la squadra in vista del derby con il Pisa: le dichiarazioni del tecnico dei viola La Fiorentina di Stefano Pioli, allenatore emiliano classe 1965 con una lunga carr ... Lo riporta calcionews24.com
Conticini: "Pisa-Fiorentina? Partita difficile, i viola in questo avvio sono stati sfortunati" - Paolo Conticini, noto attore e tifoso del Pisa, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola. Come scrive firenzeviola.it