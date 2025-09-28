In una domenica di fine settembre, il derby toscano torna a riempire agende e sogni: Pisa e Fiorentina, separate da tradizione e colori, si sfideranno alle 15. L’attesa è alta, la quinta giornata di Serie A promette scintille e noi di Sbircia la Notizia Magazine siamo pronti a raccontarvela passo dopo passo sul nostro sito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Pisa-Fiorentina alle 15: derby di schemi e schermi