Pisa - Fiorentina 0-0 tre gol annullati e polemiche nel derby
Pisa, 28 settembre 2025 - Il primo derby toscano tra Pisa e Fiorentina dopo più di 30 anni si chiude come l'ultimo: reti bianche e un punto che non accontenta nessuna delle due. Dopo un primo tempo dal ritmo basso, la partita si accende nella ripresa: alla Fiorentina vengono annullati due gol, il protagonista è sempre Kean che, in entrambe le occasioni, è in posizione di fuorigioco. A dieci minuti dal termine, segna il Pisa con un gran gol di Meister, annullato dal Var per un fallo di mano del danese. Un possibile tocco di braccio di Pongragic nell'area viola fa scattare le proteste pisane, ma per l'arbitro Manganiello non è calcio di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina
La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali
Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni
Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv
Pisa-Fiorentina, scontri vicino alla piazza del mercato tra ultras Vai su X
Derby Pisa-Fiorentina, alta tensione tra ultras vicino alla piazza del mercato. Intervento della polizia - Gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Pisa-Fiorentina 0-0 Serie A 2025/2026: Cambio nella Fiorentina: entra Sohm - Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it
Pisa-Fiorentina 0-0: viola salvati da due pali. E la vittoria ancora non arriva - Pisa, 28 settembre 2025 – Un derby per sognare l’impresa (per il Pisa) o per evitare la crisi (per i viola). Segnala lanazione.it