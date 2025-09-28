Pisa - Fiorentina 0-0 tre gol annullati e polemiche nel derby

Sport.quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 28 settembre 2025 - Il primo derby toscano tra Pisa e Fiorentina dopo più di 30 anni si chiude come l'ultimo: reti bianche e un punto che non accontenta nessuna delle due. Dopo un primo tempo dal ritmo basso, la partita si accende nella ripresa: alla Fiorentina vengono annullati due gol, il protagonista è sempre Kean che, in entrambe le occasioni, è in posizione di fuorigioco. A dieci minuti dal termine, segna il Pisa con un gran gol di Meister, annullato dal Var per un fallo di mano del danese. Un possibile tocco di braccio di Pongragic nell'area viola fa scattare le proteste pisane, ma per l'arbitro Manganiello non è calcio di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

pisa fiorentina 0 0 tre gol annullati e polemiche nel derby

© Sport.quotidiano.net - Pisa - Fiorentina 0-0, tre gol annullati e polemiche nel derby

In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina

La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali

Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni

Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv

pisa fiorentina 0 0LIVE Pisa-Fiorentina 0-0 Serie A 2025/2026: Cambio nella Fiorentina: entra Sohm - Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it

pisa fiorentina 0 0Pisa-Fiorentina 0-0: viola salvati da due pali. E la vittoria ancora non arriva - Pisa, 28 settembre 2025 – Un derby per sognare l’impresa (per il Pisa) o per evitare la crisi (per i viola). Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Fiorentina 0 0