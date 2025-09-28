Pisa, 28 settembre 2025 - Il primo derby toscano tra Pisa e Fiorentina dopo più di 30 anni si chiude come l'ultimo: reti bianche e un punto che non accontenta nessuna delle due. Dopo un primo tempo dal ritmo basso, la partita si accende nella ripresa: alla Fiorentina vengono annullati due gol, il protagonista è sempre Kean che, in entrambe le occasioni, è in posizione di fuorigioco. A dieci minuti dal termine, segna il Pisa con un gran gol di Meister, annullato dal Var per un fallo di mano del danese. Un possibile tocco di braccio di Pongragic nell'area viola fa scattare le proteste pisane, ma per l'arbitro Manganiello non è calcio di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pisa - Fiorentina 0-0, tre gol annullati e polemiche nel derby