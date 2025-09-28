Pisa-Fiorentina 0-0 | Pali e rigore negato | i nerazzurri comandano ma non sfondano
Al Pisa le occasioni migliori, i pali (due) e la miglior brillantezza nella manovra. Pochissima Fiorentina sul rettangolo verde, impegnata più a non prenderle che a darle al cospetto di un avversario maggiormente in palla. Termina così in parità un derby bello, che il Pisa è riuscito a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
