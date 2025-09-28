Pisa Fiorentina 0-0 LIVE | partita abbastanza combattuta

In Toscana il match valido per la giornata di Serie A Pisa Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Pisa Fiorentina, valevole per la giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. PISA FIORENTINA CRONACA E DIRETTA LIVE. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisa Fiorentina 0-0 LIVE: partita abbastanza combattuta

In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina

La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali

Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni

Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv

Arrivano le formazioni ufficiali del derby toscano tra #Pisa e #Fiorentina Le scelte dei tecnici Vai su X

Derby Pisa-Fiorentina, alta tensione tra ultras vicino alla piazza del mercato. Intervento della polizia - Gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Pisa-Fiorentina 0-0 Serie A 2025/2026: Allarme per il numero 18 - Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it

Pisa-Fiorentina 0-0 | Scontri pre-gara??, Gud dal 1' e Comuzzo in panchina | OneFootball - Fiorentina è un'occasione per entrambe le squadre: i viola di Pioli sono a quota 2 punti e vengono da due sconfitte di fila; la squadra di Gilardino invece ha solo un punto dopo ... Riporta onefootball.com