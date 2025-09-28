Pisa Fiorentina 0-0 Kean segna una doppietta ma in fuorigioco | Pioli non si sblocca e Gilardino conquista un punto importante

Pisa Fiorentina 0-0, Kean segna una doppietta ma in fuorigioco: la sintesi del match pareggiato dalla Viola. Dopo 34 anni di attesa, il Derby dell’Arno torna in Serie A e regala 90 minuti di grande intensità, emozioni e polemiche, ma nessun gol. Tra Pisa e Fiorentina finisce 0-0, un pareggio che sta più stretto ai padroni di casa per le occasioni create, tra cui una traversa di Nzola e un gol annullato dal VAR a Meister che farà discutere a lungo. All’Arena Garibaldi, la squadra di Alberto Gilardino, pur ultima in classifica, parte fortissimo, mettendo alle corde una Fiorentina contratta. La prima, grande occasione è proprio per il Pisa, con l’ex di turno, M’Bala Nzola, che si stampa sulla traversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

