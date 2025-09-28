Firenze, 28 settembre 2025 – Tutti i colori del cuore di Lamberto Piovanelli si concentrano oggi in novanta minuti. Lui, classe 1964, fiorentino dell’Isolotto, professione di calciatore che ha seguito il corso dell’Arno e l’ha portato a Pisa a suon di gol, la città dove poi è rimasto a vivere. Piovanelli, lei dov’è nato? “Vicino alla micropiscina. Via del Franciabigio, al Casone. Poi i miei genitori, quando avevo sei anni, si trasferiono a Scandicci, San Giusto, proprio di fronte all’ospedale di Torregalli”. E lì ha cominciato anche a giocare a pallone. “Alla Cattolica Virtus. Dove ho conosciuto Paolo Rossi e Marco Marchi, che andrà alla Fiorentina”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Piovanelli, il calciatore dal cuore diviso: "Dissi sì alla Juve e sbagliai. Fu il mio errore più grande"