Pioli ha poche idee e non si fa capire la Fiorentina rischia di retrocedere? La durissima sentenza

Pisa-Fiorentina termina 0-0 e i viola dopo cinque partite non sono ancora riusciti a vincere una partita. La sentenza è durissima. La squadra di Stefano Pioli non ha ancora innestato la marcia, ma la Serie A va avanti e le partite non stanno regalando ottimismo verso il futuro. Andrea Bruno Savelli commenta a TvPlay a caldo la gara: " La Fiorentina in questo momento, tutta vestita di bianco, è come una sogliola durante il pranzo di Natale, come un riso in bianco insipido quando sei malato, è triste come una domenica di ottobre a Ikea perché il campionato è in sosta.

