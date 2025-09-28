Pioli ha poche idee e non si fa capire la Fiorentina rischia di retrocedere? La durissima sentenza
Pisa-Fiorentina termina 0-0 e i viola dopo cinque partite non sono ancora riusciti a vincere una partita. La sentenza è durissima. La squadra di Stefano Pioli non ha ancora innestato la marcia, ma la Serie A va avanti e le partite non stanno regalando ottimismo verso il futuro. (ANSA) TvPlay.it Andrea Bruno Savelli commenta a TvPlay a caldo la gara: “ La Fiorentina in questo momento, tutta vestita di bianco, è come una sogliola durante il pranzo di Natale, come un riso in bianco insipido quando sei malato, è triste come una domenica di ottobre a Ikea perché il campionato è in sosta. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: pioli - poche
Fiorentina, Kean giura fedeltà: “Darò il meglio per la Viola”. Pioli e Commisso caricano l’ambiente. Al “Viola Carpet”, l’attaccante parla a poche ore dalla scadenza della clausola e fa la sua scelta
Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 7 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo Vai su X
Poche partite giocate, ma la #Fiorentina di Pioli è già sotto processo? Le parole dell'ex viola Lorenzo Amoruso - facebook.com Vai su Facebook
Dopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla ... - Inutile parlare di altre cose, inutile cercare di trovare qualcosa di positivo in questo avvio di stagione, sarebbe praticamente impossibile. Scrive firenzeviola.it
Assetto, idee e sorprese. Gud per aiutare Moise. E in difesa è l’ora di Marì - Si riparte dalla difesa a tre ma Pioli punta su uno schema tattico ’camaleontico’. Riporta lanazione.it