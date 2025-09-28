Pioggia di volantini contro la nomina di Beatrice Venezi | la protesta degli orchestrali al Teatro La Fenice al termine del concerto
Serata movimentata quella di sabato 27 settembre al Teatro La Fenice di Venezia, dove un’inedita forma di contestazione ha accompagnato il concerto diretto da Giuseppe Mengoli. Al termine della Sinfonia n. 6 “Tragica” di Mahler, eseguita dall’orchestra del teatro, la platea è stata invasa da decine di volantini lanciati dai palchi e sollevati dagli spettatori. Il bersaglio della protesta: la nomina di Beatrice Venezi a futura direttrice musicale stabile del teatro, incarico che dovrebbe partire nell’ottobre 2026. La protesta degli orchestrali. I volantini, distribuiti dagli orchestrali prima dell’inizio del concerto, riportavano lo slogan: « La musica è arte, non intrattenimento ». 🔗 Leggi su Open.online
