Pioggia di ritirati ai Mondiali di ciclismo | solo in trenta hanno concluso la corsa!

Il Mondiale di ciclismo 2025 in Ruanda ha visto davvero pochissimi corridori raggiungere la linea del traguardo a Kigali. La prova in linea élite maschile si è rivelata durissima: con oltre 6000 metri di dislivello complessivo, è stata la seconda edizione più impegnativa di sempre sotto il profilo altimetrico. Sin dai primi chilometri la corsa è stata accesa, con un ritmo forsennato che ha messo a dura prova anche i migliori corridori, e il risultato è stato un numero altissimo di ritirati lungo il percorso. Alle difficoltà altimetriche si sono aggiunte le condizioni estreme del Ruanda: l'umidità soffocante e l'altitudine di Kigali hanno reso la gestione dello sforzo un'impresa per pochi, come dichiarato ad esempio da Giulio Ciccone nel post gara.

