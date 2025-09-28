Pio Esposito Inter il gol al Cagliari era nel destino! Il precedente legato a Chivu ai tempi della Primavera nerazzurra

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

: ecco di che si tratta. Il 2-0 dell’ Inter sul Cagliari all’Unipol Domus non è stato solo una vittoria pesante per la classifica, ma anche il giorno che segna l’inizio della carriera di Francesco Pio Esposito in Serie A. L’attaccante classe 2005 ha realizzato il suo primo gol nella massima serie, liberandosi dall’ossessione che lo inseguiva dall’inizio della stagione. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il “tappo” è saltato e da ora il percorso dovrebbe essere più naturale. 🔗 Leggi su Internews24.com

pio esposito inter il gol al cagliari era nel destino il precedente legato a chivu ai tempi della primavera nerazzurra

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, il gol al Cagliari era nel destino! Il precedente legato a Chivu ai tempi della Primavera nerazzurra

In questa notizia si parla di: esposito - inter

Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu

Monza-Inter 2-2, 5-7 d.c.r.: nerazzurri beffati da Azzi nel finale. Prodezza di Pio Esposito

Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique

pio esposito inter golInter, puoi contare su Pio Esposito: la “vecchia” Serie A ha un nuovo pupillo - Inter è già storia, non per i tre punti ma per il primo gol in Serie A del gioiello nerazzurro, Pio Esposito ... Scrive spaziointer.it

pio esposito inter golLautaro apre, Pio Esposito si sblocca: a Cagliari l'Inter ricomincia a correre - Nerazzurri in vantaggio col capitano, nella ripresa raddoppia il gioiello di Chivu, al primo gol in A. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito Inter Gol