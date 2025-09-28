: ecco di che si tratta. Il 2-0 dell’ Inter sul Cagliari all’Unipol Domus non è stato solo una vittoria pesante per la classifica, ma anche il giorno che segna l’inizio della carriera di Francesco Pio Esposito in Serie A. L’attaccante classe 2005 ha realizzato il suo primo gol nella massima serie, liberandosi dall’ossessione che lo inseguiva dall’inizio della stagione. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il “tappo” è saltato e da ora il percorso dovrebbe essere più naturale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, il gol al Cagliari era nel destino! Il precedente legato a Chivu ai tempi della Primavera nerazzurra