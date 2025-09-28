Pio Esposito Inter il gol al Cagliari cambia il futuro? Ecco come ha intenzione di valorizzarlo Chivu

d’ora in avanti per l’attacco nerazzurro. Non solo una buona prestazione, ma finalmente anche il nome sul tabellino. Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 cresciuto nel vivaio dell’ Inter, ha lasciato ancora una volta il segno nel match contro il Cagliari, siglando il gol che ha chiuso la sfida all’Unipol Domus. Subentrato al 64’, il giovane centravanti ha avuto il tempo di guadagnare falli preziosi e, dopo aver sprecato una ghiotta occasione a pochi metri da Caprile, ha trovato il colpo del ko che ha messo fine alle speranze dei rossoblù, vicini al pari solo con il palo di Folorunsho. 🔗 Leggi su Internews24.com

pio esposito inter golLautaro apre, Pio Esposito si sblocca: a Cagliari l'Inter ricomincia a correre - Nerazzurri in vantaggio col capitano, nella ripresa raddoppia il gioiello di Chivu, al primo gol in A. Da gazzetta.it

pio esposito inter golInter, puoi contare su Pio Esposito: la “vecchia” Serie A ha un nuovo pupillo - Inter è già storia, non per i tre punti ma per il primo gol in Serie A del gioiello nerazzurro, Pio Esposito ... Secondo spaziointer.it

