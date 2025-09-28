Pio Esposito da record il suo gol col Cagliari lo iscrive nella top 4 dei marcatori italiani più giovani dell’Inter | la classifica
. Ecco chi gli sta davanti. Il gol realizzato contro il Cagliari da Francesco Pio Esposito non rappresenta soltanto una gioia personale e familiare, ma anche un piccolo pezzo di storia per l’ Inter. L’attaccante classe 2005, cresciuto nel vivaio nerazzurro, è infatti diventato il quarto giocatore italiano più giovane degli anni 2000 a segnare in Serie A con la maglia dell’Inter. Secondo i dati raccolti da Sky Sport, davanti a lui figurano soltanto tre nomi che evocano ricordi importanti. 🔗 Leggi su Internews24.com
