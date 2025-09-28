Pio Esposito celebra il suo primo gol in Serie A | il messaggio social che fa impazzire i tifosi dell’Inter! Arriva la risposta di Dimarco – FOTO
Pio Esposito celebra il suo primo gol in Serie A: il messaggio social che fa impazzire i tifosi dell’Inter dopo il successo col Cagliari! – FOTO. Il 2-0 dell’ Inter sul Cagliari ha regalato una serata indimenticabile al giovane Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 cresciuto nel vivaio nerazzurro. Entrato nella ripresa al posto di Marcus Thuram, il talento interista ha firmato il suo primo gol in Serie A, un momento che potrebbe rappresentare l’inizio di una lunga storia con la maglia della squadra di cui è sempre stato simbolo. Il gol è nato da un’azione travolgente sulla sinistra di Federico Dimarco, esterno classe 1997, che dalla linea di fondo ha servito un pallone preciso in mezzo all’area. 🔗 Leggi su Internews24.com
