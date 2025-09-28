Pio Esposito Ahanor e gli altri ragazzi d' oro della Serie A | non è solo un campionato per vecchi

Con il nerazzurro forse abbiamo trovato l’erede di Vieri e Toni, l’atalantino a 17 anni sembra già un gioiello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pio Esposito, Ahanor e gli altri ragazzi d'oro della Serie A: non è solo un campionato per vecchi

Juventus e Atalanta pareggiano all'Allianz Stadium e tra i migliori in campo spicca Honest Ahanor, difensore italo-nigeriano classe 2008, nato ad Aversa che si è imposto alla grande nella difesa nerazzurra Massimo Ambrosini gli ha augurato una carriera - facebook.com Vai su Facebook

Pio Esposito, Ahanor e gli altri ragazzi d'oro della Serie A: non è solo un campionato per vecchi - si chiama Honest Ahanor, è nato una cinquantina di chilometri a Nord rispetto a Esposito - Lo riporta gazzetta.it

Sebastiano e Pio Esposito, Cagliari-Inter è un affare di famiglia - I fratelli Esposito da bambini hanno condiviso il sogno di fare i calciatori, nel rione Cicerone di Castellammare di Stabia. repubblica.it scrive