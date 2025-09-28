Pinsoglio, portiere della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio contro l’Atalanta per 1-1 all’Allianz Stadium – FOTO. Un pareggio che non soddisfa, ma uno spirito che non si spegne. Il giorno dopo l’1-1 contro l’Atalanta, a suonare la carica in casa Juventus è, come sempre, uno dei leader carismatici dello spogliatoio: Carlo Pinsoglio. Con un messaggio sui suoi canali social, il terzo portiere bianconero ha voluto lanciare un segnale di unità e di lotta, incarnando lo spirito del club. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Pinsoglio (@carlopinsoglio) Il messaggio di “Pins”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pinsoglio manda un messaggio alla Juve dopo il pareggio contro l’Atalanta: cosa ha scritto il portiere bianconero post 1-1 dello Stadium – FOTO