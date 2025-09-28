Pink Ranning in Darsena un fiume rosa per dire ' No' alla violenza sulle donne

Ravennatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quinta edizione della Pink Ranning 2025 ha battuto ogni record. L’evento organizzato da Ravenna Runners Club, in collaborazione con Linea Rosa, per dire “No” alla violenza di genere ha invaso la Darsena di Città partendo dall’area antistante l’Autorità di sistema portuale richiamando un numero. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Anche Malika Ayane alla partenza dell'edizione 2025 della 'Pink Ranning'

Di corsa contro la violenza di genere. Pink Ranning, è tutto pronto

