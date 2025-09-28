Pink Ranning in Darsena un fiume rosa per dire ' No' alla violenza sulle donne
La quinta edizione della Pink Ranning 2025 ha battuto ogni record. L’evento organizzato da Ravenna Runners Club, in collaborazione con Linea Rosa, per dire “No” alla violenza di genere ha invaso la Darsena di Città partendo dall’area antistante l’Autorità di sistema portuale richiamando un numero. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Anche Malika Ayane alla partenza dell'edizione 2025 della 'Pink Ranning'
Di corsa contro la violenza di genere. Pink Ranning, è tutto pronto
Torna la Pink Ranning: anche Malika Ayane correrà in Darsena contro la violenza sulle donne - L'obiettivo per questa edizione della corsa promossa da Ravenna Runners Club e Linea Rosa è quello di superare i 3500 iscritti ... Come scrive ravennaedintorni.it
Il 28 settembre torna la Pink Ranning, la corsa per dire no alla violenza sulle donne - L’appuntamento rientra nella cornice della decima edizione della Wellness Week, la settimana del movimento e dei sani stili di vita, che si tiene in Romagna dal 23 al 30 settembre 2025 con l’obiettivo ... Segnala ravenna24ore.it