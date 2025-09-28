Pinacoteca occupata I Pro Pal contestano anche la sfilata di Giorgio Armani

Ancora una volta i pro Palestina si sono fatti notare durante un evento della Milano Fashion Week. Non uno qualunque ma la sfilata di Giorgio Armani alla Pinacoteca di Brera a meno di un mese dalla scomparsa dello stilista. Alcune decine di dimostranti, con cartelli e una vela con la scritta "Global Sumud Flotilla", hanno presidiato l'ingresso delle auto blu urlando "Palestina libera", "Free Gaza", "vergogna vergogna" e "Netanyahu assassino" all'indirizzo degli invitati. Numerosi gli slogan sui cartelli, da "non abbiamo più parole" a "colpiscono i bambini perché vogliono uccidere il futuro di Gaza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Pinacoteca occupata...". I Pro Pal contestano anche la sfilata di Giorgio Armani

