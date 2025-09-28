Pielle una vittoria di sofferenza | la lotta e poi la festa Casoria va ko 89-81

Livorno, 28 settembre 2025 – La Pielle vince al termine di un tempo supplementare una partita incredibile, dominata nei primi venti minuti e quasi persa nel finale. L’89-81 finale racconta solo in parte la sofferenza patita dai biancoazzurri per avere la meglio della PSA Basket Casoria, una squadra che nella seconda metà di gara ha mostrato grandi qualità e interpreti di livello. L’avvio di gara dei padroni di casa faceva presagire una serata tranquilla per i tantissimi tifosi accorsi per la prima stagionale al PalaMacchia, i ragazzi di Turchetto, infatti, partono subito con un 10-0 e alla fine dei primi dieci minuti sono avanti 24-17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

