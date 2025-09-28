Piccoli talenti riminesi crescono | l' 11enne Francesco trionfa alle olimpiadi della matematica
Undici anni e già una vittoria nazionale alle olimpiadi della matematica Kangourou e il sogno di diventare un giorno un matematico o un biologo. Francesco Albani è un riminese, studente della scuola media Panzini, che lo scorso 20 settembre ha trionfato alla competizione di matematica, nella. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
piccoli - talenti
