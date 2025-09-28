Picchiato dal compagno di stanza nella casa di cura

Momenti di paura in una casa di cura di Curti dove un ospite sarebbe stato aggredito da compagno di stanza. La vittima sarebbe stata colpita con un corpo contundente alla testa ed è rimasta ferita.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del servizio 118. Il malcapitato, un uomo di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: picchiato - compagno

Felice Maniero condannato per aver picchiato un compagno di cella. «Teneva il volume della tv troppo alto» - X Vai su X

Avrebbero prelevato da casa, sequestrato, minacciato di morte e picchiato un ragazzo di 15 anni per costringerlo a rivelare il luogo dove si trovava la fidanzata, sua coetanea e da poco diventata mamma. Con queste accuse padre e figlio di 51 e 23 anni, rispet - facebook.com Vai su Facebook

Picchiati sotto casa in pieno centro. “Urinava sul nostro cancello, l’ho sgridato e ci ha aggrediti” - Ferrara, 3 settembre 2025 – Aggredito e malmenato in pieno centro solo perché aveva osato riprendere un soggetto che stava urinando contro il cancello della sua abitazione. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Piomba in casa della compagna, lei si barrica in stanza con il figlio. Arrestato - Ha minacciato e aggredito per strada e poi nell'abitazione la sua compagna, infine è stato arrestato. Si legge su rainews.it