I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un trentasettenne straniero, noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo l’altro giorno, quando in piazza XX Settembre, una delle aree sensibili che ricadono sotto l’ordinanza della Prefettura per l’istituzione delle zone rosse, i militari dell’Arma erano impegnati in attività di vigilanza finalizzata al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti. All’incrocio con via Galliera, nelle vicinanze di una scuola elementare, i carabinieri hanno notato due uomini (il 37enne e un altro 40enne in sua compagnia) che confabulavano tra loro, bene appartati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza XX Settembre, spacciava eroina vicino alla scuola: in manette