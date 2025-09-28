Piazza Bambini di Gaza | spunta la targa a Torrione l' iniziativa

Salernotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta ieri, 27 settembre, l'affissione di una targa dedicata ai bambini di Gaza in piazza Ricciardi, a Torrione, nell'ambito della festa provinciale Alleanza Verdi e Sinistra che ha puntato i riflettori sulla Palestina. Plauso sui social per l'iniziativa: “Verrà chiesto al Comune di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

