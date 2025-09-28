Piantumazioni nei quartieri | Duecento nuovi alberi in città Li hanno richiesti i cittadini

Saranno più di 200 gli alberi che verranno piantati nel territorio comunale di Cesena, nell’ambito di un intervento promosso dall’amministrazione comunale per la valorizzazione e l’incremento del patrimonio arboreo cittadino. La nuova piantumazione, che risponde anche a segnalazioni e richieste specifiche da parte dei cittadini anche in vie dove si sono verificati abbattimenti di piante, interesserà numerose zone del Comune, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e rendere più vivibili le aree urbane soprattutto nei mesi più caldi dell’anno. I nuovi alberi saranno distribuiti in diversi quartieri: Case Finali, Case Missiroli, Centro, Ippodromo, Le Terrazze, Fiorita, Lizzano, Macerone, Madonna delle Rose, Osservanza, Ponte Abbadesse, Ponte Nuovo, San Mauro, San Rocco e Vigne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

