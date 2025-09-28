Piantedosi | Zone rosse a Parma importantissime

"Parma è una città di grandi tradizioni e cultura e l'introduzione delle zone rosse è un importantissimo passo avanti nella lotta alla microcriminalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini", Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi plaude all'inserimento della nostra città nell'elenco. 🔗 Leggi su Parmatoday.it