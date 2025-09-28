Pianoforte sulla carreggiata blocca ambulanza

Arezzonotizie.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando lo hanno visto, appoggiato su un lato, nel bel mezzo della carreggiata, quasi non credevano ai propri occhi. Era un pianoforte, rovesciato nel sottopasso di via Arno. A scoprirlo sono stati i volontari della Croce Bianca, mentre percorrevano quel tratto di strada durante un servizio. Come. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

