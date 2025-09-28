Piano urbanistico in Aula FdI | Manca trasparenza
Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario, punta il dito contro l’iter per il via libera al Piano urbanistico generale dei dieci comuni. Il documento approderà martedì in commissione a Imola, in vista della successiva adozione da parte del Consiglio comunale e delle altre assemblee del territorio. "Vogliono portarlo nelle Aule in fretta e furia perché sanno che molti imprenditori partiranno con azioni legali per vedere di stopparlo", assicura Carapia, che mette sotto la lente gli "interventi pregressi già edificabili che vengono estromessi e fortemente penalizzati normativamente e resi discrezionali dalla politica che comanda sul territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: piano - urbanistico
Piano urbanistico dimenticato a Pagani, la consigliera comunale Sessa: “Serve visione, non scempi edilizi”
Via libera al nuovo Piano Urbanistico Generale: si apre la fase dei pareri preventivi
Approvate le linee guida del nuovo Piano urbanistico generale. Priorità ad ambiente, qualità urbana e turismo
OPPORTUNITA' DI LAVORO - Il Comune di Massa Lubrense ha diffuso un avviso pubblico per l'affidamento di incarichi professionali nell’ambito del procedimento di redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio - facebook.com Vai su Facebook
Alghero, apre l'ufficio del Piano urbanistico comunale - X Vai su X
Piano urbanistico in Aula. FdI: "Manca trasparenza" - Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario, punta il dito contro l’iter per il via libera al Piano urbanistico generale dei dieci comuni. Si legge su msn.com
Urbanistica, la nuova legge regionale in aula - LADISPOLI – Palazzo Falcone ospiterà lunedì prossimo un convegno sulla nuova legge regionale in materia urbanistica del 30 luglio 2025. Scrive civonline.it