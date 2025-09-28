Piano urbanistico in Aula FdI | Manca trasparenza

Ilrestodelcarlino.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario, punta il dito contro l’iter per il via libera al Piano urbanistico generale dei dieci comuni. Il documento approderà martedì in commissione a Imola, in vista della successiva adozione da parte del Consiglio comunale e delle altre assemblee del territorio. "Vogliono portarlo nelle Aule in fretta e furia perché sanno che molti imprenditori partiranno con azioni legali per vedere di stopparlo", assicura Carapia, che mette sotto la lente gli "interventi pregressi già edificabili che vengono estromessi e fortemente penalizzati normativamente e resi discrezionali dalla politica che comanda sul territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

piano urbanistico in aula fdi manca trasparenza

© Ilrestodelcarlino.it - Piano urbanistico in Aula. FdI: "Manca trasparenza"

In questa notizia si parla di: piano - urbanistico

Piano urbanistico dimenticato a Pagani, la consigliera comunale Sessa: “Serve visione, non scempi edilizi”

Via libera al nuovo Piano Urbanistico Generale: si apre la fase dei pareri preventivi

Approvate le linee guida del nuovo Piano urbanistico generale. Priorità ad ambiente, qualità urbana e turismo

piano urbanistico aula fdiPiano urbanistico in Aula. FdI: "Manca trasparenza" - Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario, punta il dito contro l’iter per il via libera al Piano urbanistico generale dei dieci comuni. Si legge su msn.com

piano urbanistico aula fdiUrbanistica, la nuova legge regionale in aula - LADISPOLI – Palazzo Falcone ospiterà lunedì prossimo un convegno sulla nuova legge regionale in materia urbanistica del 30 luglio 2025. Scrive civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Piano Urbanistico Aula Fdi