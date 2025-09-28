Piano urbanistico in Aula FdI | Manca trasparenza

Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario, punta il dito contro l’iter per il via libera al Piano urbanistico generale dei dieci comuni. Il documento approderà martedì in commissione a Imola, in vista della successiva adozione da parte del Consiglio comunale e delle altre assemblee del territorio. "Vogliono portarlo nelle Aule in fretta e furia perché sanno che molti imprenditori partiranno con azioni legali per vedere di stopparlo", assicura Carapia, che mette sotto la lente gli "interventi pregressi già edificabili che vengono estromessi e fortemente penalizzati normativamente e resi discrezionali dalla politica che comanda sul territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

