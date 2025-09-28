Piano straordinario per le province dal Mit stanziati oltre 49 milioni per le strade calabresi
"Dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 49.658.309 euro per la regione Calabria, per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell'ambito di una strategia nazionale che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Piano straordinario per le Province, dal Mit oltre 31 milioni per le strade della Liguria - Le risorse assegnate sono state ripartite tra Genova, 14. Lo riporta ilsecoloxix.it
Liguria: Piano straordinario per le Province, dal MIT oltre 31 milioni di euro - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato oltre 31 milioni di euro per la Liguria. Si legge su telenord.it