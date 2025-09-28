Pianese una straordinaria impresa Bellini-gol e Perugia battuto al ‘Curi’
PERUGIA 0 PIANESE 1 PERUGIA (3-5-2): Gemello; Megelaitis, Tozzuolo, Dell'Orco; Calapai (32'st Giardino), Giunti, Torrasi (1' st Matos), Tumbarello (42'st Broh), Giraudo (18'st Yabre); Montevago (18'st Ogunseye), Kanoute. Panchina: Moro, Vinti, Joselito, Bacchin, Terrnava, Giardino, Brunori, Nwanege. Allenatore Ortolani (Braglia squalificato). PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Chesti; Coccia, Bertini M. (41'st Balde), Simeoni, Proietto (28'st Tirelli), Martey (28' st Sussi); Peli (41'st Puletto), Bellini (47'st Ongaro). Panchina: Bertini T., Porciatti, Chiavarino, Spinosa, Jasharovski, Nicastro.
La nostra rassegna stampa di sportakm0.com sulla partita che ha fatto tremare i cuori: Pianese-Arezzo 2-4, un match che ha riscritto le regole della rimonta. Sui nostri articoli, troverete l'analisi dettagliata di una gara che ha visto la follia di un primo tempo e la s
Simeoni e Bellini trascinano la Pianese che sbanca Sassari - Sassari, 6 settembre 2025 – La Pianese espugna Sassari con una grande prova, centrando così il primo successo in campionato grazie alle reti di Simeoni e di Bellini.
Arezzo, rimonta spettacolare: da 0-2 a 4-2 sulla Pianese, il Pontedera cade ancora a Terni - L'Arezzo compie un'impresa rimontando due gol di svantaggio e travolgendo la Pianese.