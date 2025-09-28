Piacere Marcello omaggio teatrale a Mastroianni a Milano
Sabato 22 novembre 2025 al Teatro della Memoria va in scena “Piacere, Marcello”, scritto, diretto e interpretato da Luigi Cianciaruso. MILANO – Sabato 22 novembre 2025, alle ore 21:00, il T eatro della Memoria Aleardo Caliari (via Domenico Cucchiari 4) di Milano ospiterà “ Piacere, Marcello ”, un intenso e poetico tributo a uno dei più grandi attori di tutti i tempi: Marcello Mastroianni. Scritto, diretto e interpretato da Luigi Cianciaruso, con il contributo alla regia di Gaia Magni e la collaborazione di Anime Sceniche, lo spettacolo è un viaggio tra ricordi, incontri, difficoltà e svolte che hanno segnato la vita e la carriera dell’acteur. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
