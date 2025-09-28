Pestato a colpi di bottiglia e di cric in via Oreto | uomo ferito alla testa è in ospedale

Palermotoday.it | 28 set 2025

Tre persone hanno accerchiato un uomo e lo hanno picchiato la notte scorsa in via Oreto. Calci, pugni colpi di bottiglia e poi è spuntato anche un grosso oggetto contundente, forse un cric. L’aggressione è avvenuta davanti a uno dei negozi gestiti dai commercianti del Bangladesh.Pare che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

