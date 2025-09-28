Perugia La sindaca Ferdinandi esprime sostegno a Brunello Cucinelli dopo il report di Morpheus Research
Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, è intervenuta pubblicamente a sostegno di Brunello Cucinelli dopo la diffusione del report di Morpheus Research, società internazionale di analisi finanziaria che ha messo in discussione alcuni aspetti del modello imprenditoriale del gruppo umbro. «Sono vicino a Brunello Cucinelli, alla sua famiglia e a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano con lui. Quanto accaduto nelle ultime ore colpisce profondamente, perché non riguarda soltanto un’azienda, ma un patrimonio umano e culturale che ha dato tanto alla nostra terra e all’Italia intera», ha dichiarato la prima cittadina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: perugia - sindaca
Perugia, la visita della sindaca a Farmacentro: "Un'eccellenza del nostro territorio"
Sicurezza, lite sindaca-Governo. “Più Stato a fianco dei Comuni”. ‘Macché, a Perugia tanti agenti’
Perugia, Faroni e la sindaca Ferdinandi si incontrano a Palazzo dei Priori
PERUGIA E L’UNITÀ D’ITALIA La ricorrenza del XIV Settembre 1860 a #Perugia ha regalato emozioni e stimolato riflessioni sulla libertà, "valore che non si può mai considerare definitivamente acquisito", come detto dalla sindaca Vittoria Ferdinandi nel cors - facebook.com Vai su Facebook
Pace: domani a Vicenza manifestazione promossa dai sindaci. Ferdinandi (Anci), “per costruire reti di diplomazia dal basso” - “La pace non sia un’utopia astratta un impegno concreto, che deve partire anche dalla costruzione di reti di diplomazia dal basso, dall’impegno di tutte e tutti noi”. Da agensir.it
La lettera della sindaca Ferdinandi alle detenute: "Non siete dimenticate, la vostra vita conta" - "Care Ragazze, in questi giorni così difficili desidero farvi arrivare tutta la mia vicinanza e quella della città di Perugia. Secondo corrieredellumbria.it