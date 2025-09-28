Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, è intervenuta pubblicamente a sostegno di Brunello Cucinelli dopo la diffusione del report di Morpheus Research, società internazionale di analisi finanziaria che ha messo in discussione alcuni aspetti del modello imprenditoriale del gruppo umbro. «Sono vicino a Brunello Cucinelli, alla sua famiglia e a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano con lui. Quanto accaduto nelle ultime ore colpisce profondamente, perché non riguarda soltanto un’azienda, ma un patrimonio umano e culturale che ha dato tanto alla nostra terra e all’Italia intera», ha dichiarato la prima cittadina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. La sindaca Ferdinandi esprime sostegno a Brunello Cucinelli dopo il report di Morpheus Research