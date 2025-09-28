perugia il senatore borghi presenta il suo libro sul sovranismo il 3 ottobre

Il senatore Claudio Borghi Aquilini sarà a Perugia venerdì 3 ottobre per presentare il suo ultimo libro, Vent’anni di sovranismo. Dall’euro a Trump. L’appuntamento è fissato alle ore 19:00 presso il Golf Club di Perugia. Il volume, edito da Guerini e Associati, offre un’analisi approfondita delle dinamiche politiche, economiche e culturali degli ultimi vent’anni, passando dall’introduzione dell’euro, alla Brexit, fino all’elezione di Donald Trump e all’ascesa del sovranismo in Italia sotto la leadership di Giorgia Meloni. Durante l’incontro, Borghi discuterà con i partecipanti i temi principali del libro, offrendo uno spazio di confronto diretto su questioni di politica nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

