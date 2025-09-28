Perù proteste a Lima | scontri tra polizia e manifestanti

Sabato i manifestanti si sono scontrati con la polizia a Lima, in Perù, mentre cercavano di raggiungere il Congresso Nazionale durante la terza marcia organizzata dal gruppo noto come “Generazione Z”. Questa volta, il sindacato dei lavoratori dei trasporti – che chiede maggiore sicurezza mentre è in corso un’ondata di estorsioni contro gli autisti – si è unito agli appelli degli studenti. Gli scontri sono iniziati quando un gruppo di manifestanti ha cercato di oltrepassare le barriere dove la polizia bloccava l’accesso al palazzo del Congresso. I negozi vicino al Congresso hanno chiuso per paura che si ripetessero i disordini avvenuti durante una protesta simile lo scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Perù, proteste a Lima: scontri tra polizia e manifestanti

In questa notizia si parla di: proteste - lima

