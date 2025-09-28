Perseus sarà la prima auto alimentata dall’Intelligenza artificiale | assisterà conoscerà e comprenderà il guidatore

Due aziende hanno stretto una partnership per realizzare l’automobile del futuro basata sull’Intelligenza artificiale. Ecco di cosa si tratta. Perseus motor corporation, un marchio europeo di veicoli elettrici basati sull’Intelligenza artificiale, ha annunciato un’alleanza strategica storica con l’inglese Soda.Auto. – Notizie.com L’obiettivo della partnership è di sviluppare l’interfaccia uomo-macchina (Hmi) basata sull’Intelligenza artificiale più avanzata al mondo. Si tratta, stando a quanto si legge in una nota, di un passo decisivo verso la ridefinizione del rapporto tra esseri umani e veicoli nell’era della mobilità intelligente. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Perseus sarà la prima auto “alimentata” dall’Intelligenza artificiale: assisterà, conoscerà e comprenderà il guidatore

