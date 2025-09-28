Perseus sarà la prima auto alimentata dall’Intelligenza artificiale | assisterà conoscerà e comprenderà il guidatore

Notizie.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due aziende hanno stretto una partnership per realizzare l’automobile del futuro basata sull’Intelligenza artificiale. Ecco di cosa si tratta. Perseus motor corporation, un marchio europeo di veicoli elettrici basati sull’Intelligenza artificiale, ha annunciato un’alleanza strategica storica con l’inglese Soda.Auto. – Notizie.com L’obiettivo della partnership è di sviluppare l’interfaccia uomo-macchina (Hmi) basata sull’Intelligenza artificiale più avanzata al mondo. Si tratta, stando a quanto si legge in una nota, di un passo decisivo verso la ridefinizione del rapporto tra esseri umani e veicoli nell’era della mobilità intelligente. 🔗 Leggi su Notizie.com

perseus sar224 la prima auto alimentata dall8217intelligenza artificiale assister224 conoscer224 e comprender224 il guidatore

© Notizie.com - Perseus sarà la prima auto “alimentata” dall’Intelligenza artificiale: assisterà, conoscerà e comprenderà il guidatore

In questa notizia si parla di: perseus - prima

perseus sar224 prima autoPerseus sarà la prima auto “alimentata” dall’Intelligenza artificiale: assisterà, conoscerà e comprenderà il guidatore - Due aziende hanno stretto una partnership per realizzare l'automobile del futuro basata sull'Intelligenza artificiale. Segnala notizie.com

perseus sar224 prima autoPerseus svilupperà il primo veicolo elettrico basato sull'AI in Europa - Auto, un leader nel settore dei veicoli definiti dall'AI e dal software, ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Perseus Sar224 Prima Auto