Pericolo Sinner il rischio è gravissimo | Alcaraz già gode
Le ultime due sfide tra Alcaraz e Sinner sono finite a favore dello spagnolo. Molti sono convinti che vincerebbe anche la terza, specie ora che l'italiano ha questo enorme problema per le mani. Nel panorama del tennis globale non c'è nessuna sfida che attiri maggiormente l'attenzione di quella al vertice della classifica ATP ossia Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner. I due atleti si sono sfidati praticamente sempre in tutte le competizioni importanti degli ultimi mesi, arrivando sistematicamente in finale. Alcune sfide sono state vinte da Sinner, altre da Alcaraz. Gli ultimi due appuntamenti, quello di Cincinnati e la finale dell'US Open sono andati a favore del tennista spagnolo.
In questa notizia si parla di: pericolo - sinner
Il tabellone di Jannik Sinner a Cincinnati: definiti gli avversari turno per turno. Pericolo Tommy Paul
Pericolo agli US Open, la confessione di Sinner spaventa tutti
Sinner agli Us Open, "il vero pericolo per lui": cosa sta succedendo
