Perdiamo un gigante Lutto in Rai addio al volto storico | protagonista per 30 anni

Alla fine si è dovuto arrendere. Ha combattuto con tutte le sue forze, ha resistito con coraggio fino all’ultimo istante, come un pugile che non vuole abbandonare il ring. La notizia della sua scomparsa lascia un grande vuoto e un senso di smarrimento, perché si sperava che quel momento potesse essere rimandato ancora. Poche settimane fa aveva quasi anticipato tutti con una frase che oggi risuona con una forza diversa: “Io sono pronto. voi no!”. >> “Hai vinto tu!”. Ballando con le stelle, a tarda notte l’annuncio di Milly Carlucci sorprende pubblico e studio: la classifica Un volto storico del giornalismo sportivo, una figura che ha saputo accompagnare diverse generazioni di italiani nella scoperta e nel racconto delle emozioni legate allo sport. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it