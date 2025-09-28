Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail | due feriti

Trentotoday.it | 28 set 2025

Brutto incidente al mattino di domenica 28 settembre sulla strada statale 240var che collega Loppio alla rotatoria dell’A22 di Rovereto Sud.Secondo le prime informazioni, una persona avrebbe perso il controllo dell’auto e si sarebbe schiantata contro il guardrail. L’impatto è stato talmente forte. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

