Percorso ciclo-escursionistico e Bosco Giardino lavori terminati nell' entroterra del Tigullio
Pomeriggio nell'entroterra del Tigullio per il vicepresidente della Regione con delega all'Agricoltura, Alessandro Piana, che ha preso parte a due cerimonie di inaugurazione realizzate grazie ai fondi del Programma di Sviluppo Rurale (Psr).A Borzonasca è stato inaugurato il recupero del percorso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: percorso - ciclo
Dalla Vena del Gesso al Parco del Delta del Po: il percorso ciclo-naturalistico lungo il canale naviglio Zanelli
Dalla Vena del Gesso al Parco del Delta del Po: il percorso ciclo-naturalistico lungo il canale naviglio Zanelli
Indicazioni Nazionali infanzia e primo ciclo, il Consiglio di Stato sospende il parere, Valditara smorza le critiche, ma i sindacati vanno all’attacco: “Serve vero percorso condiviso”
Gruppo di lettura autunno 2025: un percorso in un’Italia inquieta e in trasformazione La Biblioteca Civica di Muggiò propone per l’autunno 2025 un nuovo ciclo di incontri del gruppo di lettura, un percorso che attraversa epoche, stili e visioni diverse, ma che - facebook.com Vai su Facebook
Borzonasca: Piana inaugura percorso ciclo-escursionistico - Dall'ufficio stampa di Regione Liguria Pomeriggio nell’entroterra del Tigullio per il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, ... Lo riporta msn.com
Tar sospende il percorso ciclo-escursionistico al Devero - Il Tar del Piemonte ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata da alcune associazioni contrarie al progetto di percorso ciclo- Come scrive ansa.it