Perché le malattie mentali sono in aumento sul lavoro
Quanto pesano le malattie mentali provocate dalle condizioni del lavoro che si ha e dall’ambiente in cui, giornalmente, il dipendente svolge le mansioni contrattuali? Questa è la domanda che si è posta Inail e dalla quale ha tratto un interessante studio redatto dal suo dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro. C’è un dato di fondo che sintetizza l’attività di analisi: negli ultimi tempi le patologie psichiche sul lavoro stanno aumentando di numero e, perciò, appaiono sempre più necessari interventi organizzativi mirati alla prevenzione. Vediamo allora insieme alcuni dati interessanti dello studio Inail, chiarendo quali sono i disturbi più diffusi e le possibili soluzioni al problema. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: perch - malattie
? La salute del cuore è una priorità! Ecco perché da oggi, 26 settembre e fino al 2 ottobre, torna l'(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari, un'iniziativa promossa da Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata mondiale del Cuore. Anc - facebook.com Vai su Facebook
Perché le malattie mentali sono in aumento sul lavoro - È necessario orientare l’attenzione verso le malattie mentali causate da stress e violenze sul luogo di lavoro. Lo riporta quifinanza.it
Stigma malattie mentali resta alto, il 36% se ne vergognerebbe - Resta alto il livello di stigma sulle malattie mentali: ancora oggi il 36% dei cittadini si vergognerebbe di avere un disturbo psichico, mentre cresce la percezione di vulnerabilità tra i giovani dai ... Si legge su ansa.it