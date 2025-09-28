Quanto pesano le malattie mentali provocate dalle condizioni del lavoro che si ha e dall’ambiente in cui, giornalmente, il dipendente svolge le mansioni contrattuali? Questa è la domanda che si è posta Inail e dalla quale ha tratto un interessante studio redatto dal suo dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro. C’è un dato di fondo che sintetizza l’attività di analisi: negli ultimi tempi le patologie psichiche sul lavoro stanno aumentando di numero e, perciò, appaiono sempre più necessari interventi organizzativi mirati alla prevenzione. Vediamo allora insieme alcuni dati interessanti dello studio Inail, chiarendo quali sono i disturbi più diffusi e le possibili soluzioni al problema. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Perché le malattie mentali sono in aumento sul lavoro