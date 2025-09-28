Perché la quarta stagione di The Mandalorian non verrà realizzata
The Mandalorian sta abbandonando il piccolo schermo, il che spiega perché non ci siano notizie sulla quarta stagione. Star Wars è meglio conosciuto come franchise cinematografico, ma dal 2019 Lucasfilm si è concentrata su Disney+. Questa fase è iniziata con The Mandalorian, che ha debuttato in concomitanza con il lancio di Disney+ ottenendo recensioni entusiastiche. In un certo senso, The Mandalorian è diventato il programma di punta di Disney+ e ha reso Lucasfilm una forza importante nel servizio di streaming. Ma tutto è cambiato e il fatto che la quarta stagione di The Mandalorian non verrà realizzata ha lasciato gli spettatori di stucco. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
