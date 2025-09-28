Perché fare una pausa tra una manicure e l'altra | i consigli di Ines Mordente per unghie in salute

A inizio settembre gli smalti contenenti TPO sono stati vietati. Quali sono i rischi a cui si va incontro se si continuano a usare? A spiegarlo è stata la dermatologa Ines Mordente: ecco quali sono i suoi consigli per avere unghie in salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perch - fare

I punti dalla patente non si tolgono perchè la vita è "sacra". La "sacralità" della vita non c'entra niente. La meraviglia di un uomo che per avvalorare una fesseria anticostituzionale cita il "sacro" a sproposito. Poi io non ci devo fare le puntate. #nonhannounamic - X Vai su X

"Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l'esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore." Auguri per i suoi 45 anni al talentuosissimo Elio Germano! #ilcinegico - facebook.com Vai su Facebook

Perché fare una pausa tra una manicure e l’altra: i consigli di Ines Mordente per unghie in salute - A spiegarlo è stata la dermatologa Ines Mordente: ecco quali sono i ... Secondo fanpage.it