Perché fare una pausa tra una manicure e l'altra | i consigli di Ines Mordente per unghie in salute

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A inizio settembre gli smalti contenenti TPO sono stati vietati. Quali sono i rischi a cui si va incontro se si continuano a usare? A spiegarlo è stata la dermatologa Ines Mordente: ecco quali sono i suoi consigli per avere unghie in salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - fare

perch233 fare pausa manicurePerché fare una pausa tra una manicure e l’altra: i consigli di Ines Mordente per unghie in salute - A spiegarlo è stata la dermatologa Ines Mordente: ecco quali sono i ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Fare Pausa Manicure