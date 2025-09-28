Perché Bully 2 non è stato realizzato? Lo svela il cofondatore di Rockstar Games

Per anni i fan hanno sperato in un seguito di Bully, il gioco scolastico di Rockstar Games che ha saputo conquistare una community fedele. Tuttavia, la realtà è che Bully 2 non è mai entrato in sviluppo concreto, e ora il cofondatore della compagnia, Dan Houser, ha spiegato i motivi dietro questa scelta. In un’intervista a IGN USA durante il LA Comic Con, Houser ha rivelato che la ragione principale è stata un problema di “larghezza di banda”. Nonostante l’enorme forza lavoro di Rockstar, le decisioni e la visione creativa dipendono da un piccolo gruppo di persone, troppo ridotto per gestire numerosi progetti di alto profilo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Perché Bully 2 non è stato realizzato? Lo svela il cofondatore di Rockstar Games

