Perché Bully 2 non è stato realizzato? Lo svela il cofondatore di Rockstar Games

Game-experience.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per anni i fan hanno sperato in un seguito di Bully, il gioco scolastico di Rockstar Games che ha saputo conquistare una community fedele. Tuttavia, la realtà è che Bully 2 non è mai entrato in sviluppo concreto, e ora il cofondatore della compagnia, Dan Houser, ha spiegato i motivi dietro questa scelta. In un’intervista a IGN USA durante il LA Comic Con, Houser ha rivelato che la ragione principale è stata un problema di “larghezza di banda”. Nonostante l’enorme forza lavoro di Rockstar, le decisioni e la visione creativa dipendono da un piccolo gruppo di persone, troppo ridotto per gestire numerosi progetti di alto profilo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

perch233 bully 2 non 232 stato realizzato lo svela il cofondatore di rockstar games

© Game-experience.it - Perché Bully 2 non è stato realizzato? Lo svela il cofondatore di Rockstar Games

In questa notizia si parla di: perch - bully

Bully 2: finalmente sappiamo perché lo hanno cancellato - dipendenti Rockstar Games, il colosso dietro a GTA e Red Dead Redemption avrebbe cancellato il progetto di un sequel per Bully per concentrarsi su Red Dead Redemption 2 e GTA VI. Segnala player.it

Bully 2 e Bully 3 erano in lavorazione presso Rockstar Games, parla un ex dipendente - Mentre da un lato GTA V continua la sua scalata in termini di vendite, dal web &#232; giunta una segnalazione riguardante un’altra IP targata Rockstar Games. playstationbit.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Bully 2 232