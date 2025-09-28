Quando il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che nella manovra 2026 sarebbero stati stanziati 2 miliardi di euro aggiuntivi per la sanità, molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Con un Servizio Sanitario Nazionale in evidente sofferenza, la promessa appariva come un segnale di inversione di rotta. Tuttavia, analizzando nel dettaglio i conti, appare chiaro che questi soldi non finiranno nelle buste paga di medici e infermieri, né saranno impiegati per nuove assunzioni o per rafforzare le dotazioni organiche degli ospedali. La realtà è più complessa, poiché di fatto si tratta di risorse che rischiano di essere interamente assorbite da altre voci di spesa vincolate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Perché a medici e infermieri non saranno destinati i fondi extra per la Sanità