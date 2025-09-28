Per l’ex Ilva dieci offerte sul tavolo Il piano di Renexia vale 5 miliardi

L’ingresso del gruppo Toto prevede la realizzazione di un rigassificatore e darebbe lavoro a 1.500 persone. Arrivata anche la proposta di un soggetto politico. Dalla partita si ritirano gli azeri, gli indiani non rilanciano. 🔗 Leggi su Laverita.info

