Per l’ex Ilva dieci offerte sul tavolo Il piano di Renexia vale 5 miliardi

L'ingresso del gruppo Toto prevede la realizzazione di un rigassificatore e darebbe lavoro a 1.500 persone. Arrivata anche la proposta di un soggetto politico. Dalla partita si ritirano gli azeri, gli indiani non rilanciano.

È stato aggiornato al 29 settembre prossimo, alle 12, il tavolo al Ministero del Lavoro sulla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'ex Ilva. Lo si apprende da fonti sindacali.

