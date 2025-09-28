Per l' Aca quello del 2024 è un bilancio record | 80 milioni di ricavi e 19 di investimenti
Ricavi per 80 milioni di euro, spese per 72 milioni, di cui 19 milioni destinati a investimenti infrastrutturali, e quasi 4 milioni versati come rimborso ai soci ante 2013 con la posizione finanziaria netta cresciuta da 12 a 16 milioni di euro. Un bilancio di esercizio da “record”, come lo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: bilancio - record
Stretta fiscale dell’UE sul tabacco: accise record e nuove tasse per finanziare il bilancio 2028–2035
Bilancio Inter, addio ai paletti! Numeri da record: utile atteso e mercato più libero rispetto al passato. E rispetto alla Juve…
Delitto di garlasco su quarto grado: analisi e bilancio di un’edizione da record
Bilancio 2026, il 4 ottobre giunta provinciale in clausura. Attivo record per consolidato 2024 del Gruppo Provincia Bolzano #ANSA - X Vai su X
Leporano: estate da record tra cultura, turismo e intrattenimento Il bilancio della rassegna “Rivivi l’Estate Leporanese 2025” - facebook.com Vai su Facebook
ACA PESCARA, UN BILANCIO DA RECORD, 80 MILIONI DI RICAVI E INVESTIMENTI PER 19 - PESCARA – Questa mattina è stato illustrato il bilancio consuntivo di esercizio 2024 dell’Aca di Pescara del corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato la presidente Giovanna Brandell ... Riporta abruzzoweb.it
Aca approva il bilancio "migliore di sempre", 80 milioni di euro - "Abbiamo approvato il bilancio migliore di sempre, anche se nel 2024 ci sono stati problemi di siccità". Si legge su msn.com