Per l' Aca quello del 2024 è un bilancio record | 80 milioni di ricavi e 19 di investimenti

Ilpescara.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricavi per 80 milioni di euro, spese per 72 milioni, di cui 19 milioni destinati a investimenti infrastrutturali, e quasi 4 milioni versati come rimborso ai soci ante 2013 con la posizione finanziaria netta cresciuta da 12 a 16 milioni di euro. Un bilancio di esercizio da “record”, come lo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

aca 2024 232 bilancioACA PESCARA, UN BILANCIO DA RECORD, 80 MILIONI DI RICAVI E INVESTIMENTI PER 19 - PESCARA – Questa mattina &#232; stato illustrato il bilancio consuntivo di esercizio 2024 dell’Aca di Pescara del corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato la presidente Giovanna Brandell ... Riporta abruzzoweb.it

aca 2024 232 bilancioAca approva il bilancio "migliore di sempre", 80 milioni di euro - "Abbiamo approvato il bilancio migliore di sempre, anche se nel 2024 ci sono stati problemi di siccità". Si legge su msn.com

