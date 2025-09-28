Per il Pd la vittoria di Ricci rappresenta un' ipoteca

AGI - Una sfida che si gioca su poche migliaia di voti di differenza e, quando il margine è così stretto, tutto può succedere. Con questa consapevolezza nelle stanze del Partito democratico si affronta il 'test' delle Marche, il primo di una serie di sei. Per la segretaria Elly Schlein strappare la regione al governatore uscente, il meloniano Domenico Acquaroli, rappresenterebbe l'ipoteca per il 5-1 finale agognato dai dem. Non si parli, però, di "test decisivo", avverte un esponente del Pd: le elezioni regionali, è la premessa, sono tutte fondamentali. "Si vota per le Marche non per il presidente del Consiglio", ha detto anche Matteo Ricci durante il confronto con il presidente uscente, a Sky. 🔗 Leggi su Agi.it

