S ARA – LA DONNA NELL’OMBRA Genere: detective story al femminile, drammatica Regia: Carmine Elia. Con Teresa Saponangelo, Claudia Gerini, Carmine Recano, Flavio Furno, Chiara Celotto, Pia Lanciotti. Su Netflix La follia agghiacciante di Ed Gein diventa serie: su Netflix il terzo capitolo di “Monster” X Leggi anche › Cosa vedere su Netflix a settembre 2025: 10 titoli tra film e serie tv Sara Morozzi (Teresa Saponangelo) è un’ex agente dei servizi segreti che, dopo la morte del compagno, ha deciso di lasciare il vecchio incarico e passare alla squadra mobile. La sua nuova vita viene sconvolta quando arriva la notizia della scomparsa del figlio Giorgio, con cui non intrattiene rapporti ormai da diversi anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chi ama le detective stories al femminile dalle diverse sfaccettature. Su Netflix