Peppe Quintale | Dalla Crisi al Ritorno in TV Tra Figli Aggressione e la Vittoria Personale Contro il Peso

L’ex “Iena”, oggi 62enne, racconta la sua vita tra il successo degli Anni Novanta, la parentesi da allevatore in Normandia e la rinascita fisica e professionale. La Carriera: Dalla Radio Cult a Inviato Istrionico Peppe Quintale, nato a Napoli il 4 agosto 1963, ha legato il suo nome ad alcuni dei programmi più iconici della . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Peppe Quintale: Dalla Crisi al Ritorno in TV, Tra Figli, Aggressione e la Vittoria Personale Contro il Peso

In questa notizia si parla di: peppe - quintale

“Ero arrivato a 126 kg. Un amico mi ha detto ‘tu si’ tropp’ chiatt’. Rimasi malissimo, una forma di violenza ma al maschile non se ne parla”: così Peppe Quintale

Peppe Quintale svela come ha perso 40 kg in un anno: “Non ho usato farmaci. I primi mesi sono stati durissimi”

“Noi obesi non siamo presi sul serio. Disturbi alimentari? Al maschile non se ne parla”. Parola dell’attore Peppe Quintale

“It's now or never Come hold me tight” Peppe Quintale interpreta Elvis Presley a #taleequaleshow Vai su X

Da inviato de Le Iene ad allevatore di cavalli in Normandia: la vita di Peppe Quintale ha preso una svolta inattesa. Ora però torna in tv con Tale e Quale Show, pronto a sorprendere di nuovo. - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Peppe Quintale, concorrente Tale e Quale Show 2025/ La dieta che gli ha fatto perdere 40 chili - L'uomo ha perso 40 kg in un anno e lo ha fatto senza delle vere privazioni. Secondo ilsussidiario.net

Chi è Peppe Quintale: da Fiorello al ritorno in tv da concorrente - Peppe Quintale è uno dei concorrenti di ‘Tale e Quale Show 2025’ con la maggiore esperienza televisiva. Riporta quotidiano.net