Peppe Quintale | Dalla Crisi al Ritorno in TV Tra Figli Aggressione e la Vittoria Personale Contro il Peso

28 set 2025

L’ex “Iena”, oggi 62enne, racconta la sua vita tra il successo degli Anni Novanta, la parentesi da allevatore in Normandia e la rinascita fisica e professionale. La Carriera: Dalla Radio Cult a Inviato Istrionico Peppe Quintale, nato a Napoli il 4 agosto 1963, ha legato il suo nome ad alcuni dei programmi più iconici della . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

“Ero arrivato a 126 kg. Un amico mi ha detto ‘tu si’ tropp’ chiatt’. Rimasi malissimo, una forma di violenza ma al maschile non se ne parla”: così Peppe Quintale

Peppe Quintale svela come ha perso 40 kg in un anno: “Non ho usato farmaci. I primi mesi sono stati durissimi”

“Noi obesi non siamo presi sul serio. Disturbi alimentari? Al maschile non se ne parla”. Parola dell’attore Peppe Quintale

