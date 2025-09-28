PENTA CAMPIONI DEL MONDO! Italia leggendaria | sconfigge la Bulgaria e si conferma sul trono!
CAMPIONI DEL MONDO. Per la quinta volta nella storia, la seconda consecutiva. Sempre e solo noi, magicamente, unicamente, vertiginosamente, splendidamente. L’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile, difendendo il titolo conquistato tre anni fa a Katowice e facendo suonare l’Inno di Mameli a Pasay City (Manila, Filippine) dopo le apoteosi del 1990, 1994, 1998 e 2022. Dalla Generazione dei Fenomeni che ha dominato gli anni Novanta, a un gruppo sbarazzino, giovane, spumeggiante, coeso, brillante dal punto di vista tecnico, carismatico, tonico e sempre affamato. Ferdinando De Giorgi era in campo in occasione del memorabile trittico che spedì la pallavolo tricolore in una nuova dimensione, ora l’eroe dei due Mondi ci ha messo lo zampino da Commissario Tecnico: dalla magia confezionata in Polonia contro i padroni di casa da Campioni d’Europa allo show esibito in terra asiatica, sconfiggendo la Bulgaria per 3-1 (25-21; 25-17; 17-25; 25-10) dopo il successo ottenuto ieri pomeriggio con il massimo scarto proprio contro Wilfredo Leon e compagni. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Bulgaria 3-1, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: TRIONFO EPICO, SIAMO PENTA CAMPIONI DEL MONDO!
Canottaggio, Italia campione del mondo nel quattro di coppia: gli azzurri ricordano Mondelli a Shanghai - Dopo la conquista della medaglia d’oro scatta la dedicata all’atleta a scomparso a causa di un osteosarcoma ... Lo riporta corrieredellosport.it
Canottaggio, Italia campione del mondo nel quattro di coppia maschile - La dedica al comasco Filippo "Pippo" Mondelli, scomparso nel 2021 a soli 26 anni a causa di una patologia ossea ... Come scrive laprovinciadivarese.it